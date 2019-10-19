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РИА Новости

Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье

10:30 19.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВходная дверь в квартиру
Входная дверь в квартиру
© РИА Новости / Антон Денисов
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Входная дверь в квартиру. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило в четверг законопроект о расширении списка иностранцев, которые могут ставить на учет других иностранных граждан в принадлежащем им жилье, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что сейчас иностранные граждане могут ставить на учет в собственных жилых помещениях только себя. Если иностранный гражданин является высококвалифицированным специалистом, он также может поставить на учет членов своей семьи. Указанное правило, по сути, ограничивает права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории РФ, распоряжаться своим имуществом.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Данным законопроектом, в частности, предлагается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений.
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