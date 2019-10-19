Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило в четверг законопроект о расширении списка иностранцев, которые могут ставить на учет других иностранных граждан в принадлежащем им жилье, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что сейчас иностранные граждане могут ставить на учет в собственных жилых помещениях только себя. Если иностранный гражданин является высококвалифицированным специалистом, он также может поставить на учет членов своей семьи. Указанное правило, по сути, ограничивает права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории РФ, распоряжаться своим имуществом.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.