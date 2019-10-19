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РИА Новости

Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы

10:20 19.10.2019 (обновлено: 10:31 19.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Оперативная группа центрального аппарата МЧС России направлена на место разрушения дамбы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На место ЧП выдвинулась оперативная группа центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на 14.00 по местному времени на телефон горячей линии Главного управления министерства по Красноярскому краю поступило 76 звонков.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.
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