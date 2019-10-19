Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Оперативная группа центрального аппарата МЧС России направлена на место разрушения дамбы в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"На место ЧП выдвинулась оперативная группа центрального аппарата МЧС России", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, по состоянию на 14.00 по местному времени на телефон горячей линии Главного управления министерства по Красноярскому краю поступило 76 звонков.