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РИА Новости

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

10:15 19.10.2019 (обновлено: 14:41 19.10.2019)
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CC0 / jarmoluk / Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф
CC0 / jarmoluk /
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Как рассказала журналистам дочь потерпевшей, ее мать отправилась в больницу и пропала. Женщина забеспокоилась и обратилась в полицию.
Пациентку искали шесть часов во всем лечебном учреждении и в итоге нашли в запертом кабинете, где стоит томограф. По словам Христовой, она услышала стук каблуков за дверями и начала кричать.
Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь кабинета и ушла. Сейчас она находится в отпуске, однако не уточняется, отправилась ли она отдыхать сразу после того, как оставила пациентку, или спустя несколько дней. Крастевой грозят штраф и выговор.
Руководство больницы настаивает на том, что столь длительное пребывание в томографе не отразилось на здоровье Христовой, потому что аппарат так и не включили. Однако родственники все равно намерены подать в суд.
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