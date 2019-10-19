В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova

Как рассказала журналистам дочь потерпевшей, ее мать отправилась в больницу и пропала. Женщина забеспокоилась и обратилась в полицию.

Пациентку искали шесть часов во всем лечебном учреждении и в итоге нашли в запертом кабинете, где стоит томограф. По словам Христовой, она услышала стук каблуков за дверями и начала кричать.

Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь кабинета и ушла. Сейчас она находится в отпуске, однако не уточняется, отправилась ли она отдыхать сразу после того, как оставила пациентку, или спустя несколько дней. Крастевой грозят штраф и выговор.