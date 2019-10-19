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РИА Новости

В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек

10:00 19.10.2019 (обновлено: 10:31 19.10.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек, по уточненным данным, числятся без вести пропавшими после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пятнадцать человек числятся пропавшими", - сказал собеседник агентства.
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
09:30Радио Sputnik
В Красноярском крае назвали предварительную причину прорыва дамбы
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.
По данным Минздрава РФ, после ЧП в больницу эвакуированы 14 человек - трое в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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