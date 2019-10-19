В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пятнадцать человек, по уточненным данным, числятся без вести пропавшими после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пятнадцать человек числятся пропавшими", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.

По данным Минздрава РФ, после ЧП в больницу эвакуированы 14 человек - трое в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести.