Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Красноярский краевой главк МЧС опубликовал фотографии с места прорыва дамбы в рабочем поселке Щетинкино.
В администрации сельсовета рассказали, что высота селевого потока из глины, камней и грязи достигала четырех-пяти метров. В краевом правительстве при этом отметили, что дамбу построили "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Инцидент произошел рано утром. Погибли 13 человек, судьба еще 13 остается неизвестной. По предварительным данным, в затопленных зданиях могло находиться до 80 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Представитель экстренных служб региона сообщил, что, по предварительным данным, разрушение произошло из-за износа тела плотины.