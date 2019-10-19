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РИА Новости

Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае

09:54 19.10.2019 (обновлено: 14:54 19.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Красноярский краевой главк МЧС опубликовал фотографии с места прорыва дамбы в рабочем поселке Щетинкино.
В администрации сельсовета рассказали, что высота селевого потока из глины, камней и грязи достигала четырех-пяти метров. В краевом правительстве при этом отметили, что дамбу построили "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Инцидент произошел рано утром. Погибли 13 человек, судьба еще 13 остается неизвестной. По предварительным данным, в затопленных зданиях могло находиться до 80 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Представитель экстренных служб региона сообщил, что, по предварительным данным, разрушение произошло из-за износа тела плотины.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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