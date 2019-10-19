Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев дал указание увеличить территорию поиска пропавших на месте разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Министр распорядился увеличить территорию поисков, пропавших без вести с помощью службы ГИМС", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.