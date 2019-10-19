Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку спасателей для работы на месте разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек.
"Министр поручил увеличить группировку до 300 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время к работам на месте происшествия привлечены шесть вертолетов Ми-8 и шесть маломерных судов ГИМС. В готовность приведен Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".