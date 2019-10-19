МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Жилье рабочих, разрушенное из-за прорыва дамбы в Красноярском крае, было построено с нарушением, ниже ее уровня, сообщил журналистам заместитель краевого главка МЧС Олег Матыленко.

"Балки были построены ниже бьефа гидротехнического сооружения, следовательно, с нарушением", - заместитель краевого главка МЧС Олег Матыленко.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.