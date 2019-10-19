Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Полмиллиона рублей из бюджета Сахалинской области были выделены на благоустройство аллеи в селе Новом Макаровского района, сказочных персонажей для этой аллеи сделали своими руками школьники, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация об открытии в сахалинском селе школьной аллеи, украшенной в числе прочих объектов поролоновыми русалками и тканевым прудом с искусственными лебедями.

"На благоустройство аллеи власти действительно выделили 500 тысяч рублей. Их местная администрация направила на закупку скамеек, малых архитектурных форм, посадку деревьев и кустарников", - рассказали в пресс-службе правительства.

По словам собеседника агентства, сказочных же персонажей изготовили своими руками местные учащиеся, которые активно участвовали в создании школьной аллеи.