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РИА Новости

Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок

09:25 19.10.2019
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© Фото : Sakhalin.infoАллея в селе Новом Макаровского района Сахалинской области
Аллея в селе Новом Макаровского района Сахалинской области
© Фото : Sakhalin.info
Аллея в селе Новом Макаровского района Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Полмиллиона рублей из бюджета Сахалинской области были выделены на благоустройство аллеи в селе Новом Макаровского района, сказочных персонажей для этой аллеи сделали своими руками школьники, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Ранее в ряде СМИ появилась информация об открытии в сахалинском селе школьной аллеи, украшенной в числе прочих объектов поролоновыми русалками и тканевым прудом с искусственными лебедями.
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"На благоустройство аллеи власти действительно выделили 500 тысяч рублей. Их местная администрация направила на закупку скамеек, малых архитектурных форм, посадку деревьев и кустарников", - рассказали в пресс-службе правительства.
По словам собеседника агентства, сказочных же персонажей изготовили своими руками местные учащиеся, которые активно участвовали в создании школьной аллеи.
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