Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова сообщила РЕН ТВ, что трое пострадавших при разрушении дамбы золотодобывающей артели находятся в Курагинской районной больнице в крайне тяжелом состоянии.
"Остальные 11 человек, хоть и менее тяжелые, но они все равно достаточно сложные, также подлежат госпитализации. Борт санитарной авиации вылетел с бригадой специалистов - анестезиологи, реаниматологи, нейрохирург, будут на месте работать, при необходимости будут транспортировать в Красноярск".
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два общежития, погибли 13 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных зданиях могло находиться до 80 человек.
Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".