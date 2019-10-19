Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы

"Остальные 11 человек, хоть и менее тяжелые, но они все равно достаточно сложные, также подлежат госпитализации. Борт санитарной авиации вылетел с бригадой специалистов - анестезиологи, реаниматологи, нейрохирург, будут на месте работать, при необходимости будут транспортировать в Красноярск".

Зоя Масленникова