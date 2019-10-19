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РИА Новости

В Индии мужчина "воскрес" во время похорон

09:16 19.10.2019 (обновлено: 14:42 19.10.2019)
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© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны
© Depositphotos / Syda Productions
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Индии 55-летний мужчина во время похорон пришел в сознание и покачал головой, сообщает AsiaOne.
По информации издания, мужчина потерял сознание, когда пас коз. Семья решила, что он скончался, и устроила ему похороны.
Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой.
Скорбящая семья была потрясена.
В итоге мужчину немедленно отправили в больницу. У него обнаружили сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мертвым.
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