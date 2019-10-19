В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве

ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Заместителя главы села Црау в Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве местного жителя, сообщает следственное управление СК по региону.

"Вечером 15 октября в городе Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района Северной Осетии", - сообщает ведомство.

По данным СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.