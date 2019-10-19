Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T09:14Z
https://ria.ru/20191019/1559964137.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155988/37/1559883759_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_fa97ee4f6ee0b2f4407739e2baec42d0.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве

09:14 19.10.2019
243
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Задержание. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Заместителя главы села Црау в Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве местного жителя, сообщает следственное управление СК по региону.
"Вечером 15 октября в городе Алагире неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний заместитель главы Црауского сельского поселения Алагирского района Северной Осетии", - сообщает ведомство.
Алан Габараев
12 марта, 08:00РИА Новости
Житель Осетии хотел устроиться в ФСБ, а стал фигурантом дела об убийстве
По данным СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
"В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается", - добавлено в сообщении.
310000
Обсудить 0
Алагирский районАлагирПроисшествия
Рекомендуем
Аллея в селе Новом Макаровского района Сахалинской области
Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новокузнецке пропали два подростка
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
Полиция
В Москве пьяный мужчина напал с ножом на полицейского
Лента
новостей
ДТП с участием каршерингового автомобиля и маршрутки в Санкт-Петербурге
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля каршеринга
Зрительный зал
У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Пожар в многоквартирном доме в Ростове
Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
Похороны
В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
В Пятигорске произошел пожар в шашлычной
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Дежурная часть МЧС в Тамбове
В Ярославской области начали проверку после гибели пяти детей на пожаре
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае выросло число погибших при прорыве дамбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
Лента новостейМолния