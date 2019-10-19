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РИА Новости

Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти

09:09 19.10.2019 (обновлено: 10:39 19.10.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Дамба, прорыв которой произошел в Красноярском крае, была построена со множеством нарушений, заявил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.
"Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", — сказал он.
Сотрудник МЧС России
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Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
До сих пор судьба 13 человек остается неизвестной, отметил глава кабмина.
"Четырнадцать пострадавших <…>. К сожалению, число погибших будет еще уточняться", — сказал Лапшин.
Он добавил, что с пострадавшими работают медики. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 11 — в легком и средней степени тяжести.
Позже в МЧС уточнили, что пропавшими числятся 15 человек.
Заместитель главы краевого управления МЧС Олег Матыленко, со своей стороны, сообщил, что общежития для рабочих также были построены с нарушениями — балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.
Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.
Ранее сообщалось, что дамба не числится в списках Ростехнадзора. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
91961516127
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКраснодарский крайПроисшествия
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