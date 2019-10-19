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РИА Новости

В Ярославской области начали проверку после гибели пяти детей на пожаре

09:04 19.10.2019 (обновлено: 13:30 19.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и один взрослый, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Яна Смирнова.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли пять детей и один взрослый. Представитель ГУ МЧС по региону подтвердил РИА Новости эти данные.
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"Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Трое спасенных, они госпитализированы", - сказала Смирнова.
Она отметила, что, по данным прокуратуры, тушение пожара еще продолжается. На место выехал ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара, в котором погибли пятеро детей и взрослый, еще три человека пострадали. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала Смирнова.
По ее словам, дом - двухэтажный, восьмиквартирный. У каждой квартиры отдельный вход. При тушении пожара были эвакуированы 25 человек.
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