В Ярославской области начали проверку после гибели пяти детей на пожаре

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и один взрослый, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Яна Смирнова.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре погибли пять детей и один взрослый. Представитель ГУ МЧС по региону подтвердил РИА Новости эти данные.

"Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Трое спасенных, они госпитализированы", - сказала Смирнова.

Она отметила, что, по данным прокуратуры, тушение пожара еще продолжается. На место выехал ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков.

"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара, в котором погибли пятеро детей и взрослый, еще три человека пострадали. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказала Смирнова.

По ее словам, дом - двухэтажный, восьмиквартирный. У каждой квартиры отдельный вход. При тушении пожара были эвакуированы 25 человек.