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РИА Новости

Поврежденная в Красноярском крае дамба принадлежит холдингу "Сибзолото"

08:57 19.10.2019 (обновлено: 10:32 19.10.2019)
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© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим КофманГубернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском раойне Красноярского края принадлежит холдингу "Сибзолото", сообщил губернатор Красноярского края в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.
"Дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", - сообщил губернатор в эфире телеканала.
Министр экологии края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что компания работает на основании лицензии.
"Они работают на основании лицензии, другое дело - само сооружение нигде не зарегистрировано", - сказал Корчашкин.
По его словам, в настоящее время специалисты производят забор воды, чтобы проверить на безопасность.
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