В Красноярском крае выросло число погибших при прорыве дамбы

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 13 человек, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Тринадцать погибших", - сказала представитель ведомства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

По уточненной информации краевого главка МЧС, судьба 13 человек остается неизвестной, 44 человека пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.