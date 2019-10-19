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РИА Новости

В Красноярском крае выросло число погибших при прорыве дамбы

08:33 19.10.2019 (обновлено: 10:33 19.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюГруппировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 13 человек, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"Тринадцать погибших", - сказала представитель ведомства.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
По уточненной информации краевого главка МЧС, судьба 13 человек остается неизвестной, 44 человека пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.
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МЧС РФПрорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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