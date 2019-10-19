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РИА Новости

В Красноярском крае 44 человека пострадали из-за прорыва дамбы

08:33 19.10.2019 (обновлено: 10:33 19.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сорок четыре человека пострадали при разрушении дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По предварительным данным, в результате прорыва дамбы пострадали 44 человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжаются поиски 13 человек.
"Водой после разрушения дабы подтоплен рабочий поселок на 180 человек. Разрушены два временных общежития на 40 человек каждое", - сказал собеседник агентства.
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
07:57РИА Новости
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 13 человек.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.
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