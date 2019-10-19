В Красноярском крае 44 человека пострадали из-за прорыва дамбы

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сорок четыре человека пострадали при разрушении дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По предварительным данным, в результате прорыва дамбы пострадали 44 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжаются поиски 13 человек.

"Водой после разрушения дабы подтоплен рабочий поселок на 180 человек. Разрушены два временных общежития на 40 человек каждое", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 13 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.