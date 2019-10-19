Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T08:26Z
https://ria.ru/20191019/1559963140.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

На Алтае около девяти тысяч жителей села остались без света из-за аварии

08:26 19.10.2019
3417
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Около 9 тысяч человек и 26 социально значимых объекта остались в субботу утром без света в Солонешенском районе Алтайского края из-за аварии на ЛЭП, сообщает официальный сайт правительства региона.
По данным ведомства, в 8.32 (4.32) произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Петропавловская – Солонешенская".
"Под отключение попали 33 населенных пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов. В настоящее время для обеспечения тепло- и водоснабжения социально значимых объектов и населения Солонешенского района задействовали три дизель-генераторные установки", - говорится в сообщении.
По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, если в течение ближайших двух-трех часов повреждение на линии не будет устранено, специалисты запустят дополнительные резервные источники, чтобы подать тепло в жилые дома, в больницу тепло уже подали.
Радиатор отопления в квартире
29 сентября, 19:40РИА Новости
Жильцам дома в Воронеже, где батареи били током, вернули свет
"Наш район, к сожалению, пока не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи. Мы научились с этим справляться. Ситуация под контролем. Причиной перерыва энергоснабжения сегодня вряд ли стала непогода – у нас сейчас температура плюс два градуса по Цельсию. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность. Пока для обеспечения теплоснабжения подключили три дизель-генераторные установки. Мы готовы при необходимости в течение ближайших нескольких часов запустить в работу еще два резервных источника энергоснабжения, чтобы обеспечить подачу тепла населению", - сообщил Горбачев.
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко незамедлительно известили о произошедшем, он контролирует устранение аварии.
На осмотре линии электропередачи работают пять бригад: это 17 специалистов, в их распоряжении шесть единиц техники. Задача этих бригад – установить причину отключения и оперативно восстановить энергоснабжение.
200021
Обсудить 0
Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Лента
новостей
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния