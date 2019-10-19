На Алтае около девяти тысяч жителей села остались без света из-за аварии

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Около 9 тысяч человек и 26 социально значимых объекта остались в субботу утром без света в Солонешенском районе Алтайского края из-за аварии на ЛЭП, сообщает официальный сайт правительства региона.
По данным ведомства, в 8.32 (4.32) произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Петропавловская – Солонешенская".
"Под отключение попали 33 населенных пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов. В настоящее время для обеспечения тепло- и водоснабжения социально значимых объектов и населения Солонешенского района задействовали три дизель-генераторные установки", - говорится в сообщении.
По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, если в течение ближайших двух-трех часов повреждение на линии не будет устранено, специалисты запустят дополнительные резервные источники, чтобы подать тепло в жилые дома, в больницу тепло уже подали.
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"Наш район, к сожалению, пока не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи. Мы научились с этим справляться. Ситуация под контролем. Причиной перерыва энергоснабжения сегодня вряд ли стала непогода – у нас сейчас температура плюс два градуса по Цельсию. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность. Пока для обеспечения теплоснабжения подключили три дизель-генераторные установки. Мы готовы при необходимости в течение ближайших нескольких часов запустить в работу еще два резервных источника энергоснабжения, чтобы обеспечить подачу тепла населению", - сообщил Горбачев.
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко незамедлительно известили о произошедшем, он контролирует устранение аварии.
На осмотре линии электропередачи работают пять бригад: это 17 специалистов, в их распоряжении шесть единиц техники. Задача этих бригад – установить причину отключения и оперативно восстановить энергоснабжение.