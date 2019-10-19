В Ярославской области пять детей погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 07:27 на месте пожара обнаружено тело мужчины, в 07:45 — тело пятого ребенка", — сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что спасатели достали тела четырех детей после тушения пожара в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Ярославской области.
Причина пожара и обстоятельства гибели детей выясняются.
Собеседник агентства уточнил, что общая площадь пожара в восьмиквартирном жилом доме составила 600 квадратных метров.