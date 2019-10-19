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РИА Новости

В Ярославской области пять детей погибли при пожаре в жилом доме

08:15 19.10.2019 (обновлено: 16:29 19.10.2019)
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© Фото : СК РФ по Ярославской областиПожар в многоквартирном доме в Ростове
Пожар в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : СК РФ по Ярославской области
Пожар в многоквартирном доме в Ростове
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В 07:27 на месте пожара обнаружено тело мужчины, в 07:45 — тело пятого ребенка", — сказал собеседник агентства.

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Ранее он сообщил, что спасатели достали тела четырех детей после тушения пожара в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Ярославской области.
Причина пожара и обстоятельства гибели детей выясняются.
Собеседник агентства уточнил, что общая площадь пожара в восьмиквартирном жилом доме составила 600 квадратных метров.
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