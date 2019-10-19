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РИА Новости

Разрушенная в Красноярском крае дамба не числится в Ростехнадзоре

08:11 19.10.2019 (обновлено: 10:18 19.10.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском районе Красноярского края не числится в списках Енисейского управления Ростехнадзора, сообщили РИА Новости в управлении.
"Гидротехническое сооружение в списках поднадзорных объектов Енисейского управления Ростехнадзора не входит. Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось. В настоящее время на место выехали наши специалисты", - сказала собеседница агентства.
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Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.
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