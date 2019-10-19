В Красноярский край отправили следователей из центрального аппарата СК

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Красноярский край, где произошел прорыв дамбы, следователей из центрального аппарата СК РФ для оказания помощи в расследовании дела, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.