В Красноярский край отправили следователей из центрального аппарата СК

"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.