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РИА Новости

Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае

07:57 19.10.2019 (обновлено: 08:35 19.10.2019)
99846
© ГУ МЧС по Красноярскому краюСпасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
© ГУ МЧС по Красноярскому краю
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Разрушение дамбы в Курагинском районе Красноярского края произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По последним данным МЧС, погибли 13 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
07:29РИА Новости
Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы
Инцидент произошел в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино на реке Сейба. В результате в рабочем поселке золотодобывающей артели затопило два общежития на 40 человек каждое.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
В данный момент на месте работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Причина банальна: капиталист экономит на всем. Зачем укреплять тело плотины, если она и так справляется со своей задачей? А жизнь, здоровье рабочих - ну что ж...сядет какой-нибудь инженер по ТБ, в лучшем случае - наемный директор, а хозяин, который не подумал о таком исходе или подумал, но понадеялся на авось, лишь понесёт убытки. Искренне жаль погибших работяг, добывавших тяжёлым трудом кусок хлеба для своих семей...
19 октября, 08:04
Руслан Тлеуж
12901132
Ничего удивительного.У всего есть запас прочности.Эксплуатируют все советское,сколько можно.Самое страшное,что все сойдет с рук.Люди погибли,а виновники наказаны не будут.
19 октября, 08:24
Андрей Алексеев
2800101
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