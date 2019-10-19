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РИА Новости

В Крыму хотят расследовать керченскую провокацию с западными экспертами

07:56 19.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов предложил привлечь независимых западных экспертов к расследованию провокации украинских военных в Керченском проливе.
"Сегодня даже в самом Киеве признают, что в Керченском проливе силами ВМС Украины была устроена спланированная провокация (в то время президента Украины Петра - ред.) Порошенко с целью сорвать президентские выборы. Поэтому этот вопрос нужно вынести на широкое общественное обсуждение. Мы предлагаем провести Общественный трибунал как вариант в одной из стран Западной Европы, с привлечением независимых экспертов из числа авторитетных видных общественных деятелей", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, представители трибунала также, к примеру, смогут побывать в Керченском проливе, провести осмотр места происшествия, следственный эксперимент и убедиться в правоте российских пограничников.
"Все это позволит установить объективную истину, если в ней действительно заинтересованы в Украине и на Западе, а также станет весомым аргументом в пользу России при рассмотрении соответствующего иска Украины в Гамбургском трибунале по морскому праву, юрисдикцию которого в данном вопросе наша страна не признает", - сказал Молохов.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
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По его словам, идея проведения Общественного трибунала поддержана главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в государственной измене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымКерченский проливВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
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