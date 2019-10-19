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РИА Новости

В Красноярском крае открыли телефон горячей линии после разрушения дамбы

07:48 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Телефон горячей линии открыли после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На базе главного управления МЧС по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии - 8-391-275-16-41", - сказал собеседник агентства.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.
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