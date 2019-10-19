В Красноярском крае открыли телефон горячей линии после разрушения дамбы

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.