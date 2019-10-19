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РИА Новости

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

07:51 19.10.2019 (обновлено: 12:10 19.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСчетчики в квартире
Счетчики в квартире
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг", — заявил Абрамов.

По его мнению, это поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок, а также продают фальшивые свидетельства.
Россияне все еще смогут получить на руки бумажный документ, однако это будет только по желанию.
Законопроект о соответствующей инициативе уже внесли в Госдуму.
Электрические счетчики
27 сентября, 09:39РИА Недвижимость
Россия готовится к внедрению "умных" электросчетчиков
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Алексей АбрамовРосстандартГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Непонятно-причем тут мошенники? И чем отличается липовый документ от липового занесения данных в портал госуслуг? И то и другое делается в присутствии владельца.
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