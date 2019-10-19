Крым приступил к модернизации Ялтинской киностудии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Начата комплексная модернизация Ялтинской киностудии, которая проводится в рамках разработанной дорожной карты, сообщила первый заместитель министра культуры республики Татьяна Манежина.

"Начата большая работа по модернизации киностудии. Работа идет по двум адресам: на улице Мухина и на Севастопольской. Модернизируется материально-техническая база. Мы верим, что в самое ближайшее время киностудия заработает. Для этого у нас есть силы", - сказала РИА Новости Манежина.

По ее словам, на сегодня Ялтинская киностудия относится к государственному бюджетному учреждению республики "Крымский киномедиацентр". "Министерством совместно с киномедиацентром разработана дорожная карта по восстановлению киностудии", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь, руководитель "Крымского киномедиацентра" Светлана Косарич заявила, что на площадке киностудии уже появилась киногостиная под открытым небом.

"У нас более шести тысяч человек в этом году летом побывали на киностудии и кинопоказах. Есть много планов на будущее. Отремонтирован бассейн, приведена в порядок территория, где находятся съемочные площадки. Сейчас все находится в идеальном порядке", - сказала Косарич.

По ее словам, Ялтинскую киностудию уже задействуют для сьёмок фильмов. "У нас заключены договора. Студия функционирует", - подчеркнула Косарич.

Правительство Крыма в сентябре 2014 года приняло решение принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, которая более 10 лет назад была продана частным компаниям. В результате она вернулась в собственность республики.