В Красноярском крае до 80 человек могли быть в затопленных общежитиях

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи предполагают, что в затопленных из-за прорыва дамбы в Красноярском крае общежитиях могли находиться до 80 человек, сообщает ГСУСК региона.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку. На место прорыва дамбы направлен сводный отряд полиции.

"В ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, в результате чего затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек, но точное количество находившихся там людей устанавливается", - говорится в сообщении.