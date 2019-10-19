В Красноярском крае возбудили уголовное дело после обрушения дамбы

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обрушения дамбы в Красноярском крае по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.