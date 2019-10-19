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РИА Новости

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после обрушения дамбы

07:34 19.10.2019 (обновлено: 10:34 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обрушения дамбы в Красноярском крае по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
07:29РИА Новости
Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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