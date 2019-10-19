Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 человек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.