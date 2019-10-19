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РИА Новости

В Японии упал с дороги автобус со школьной бейсбольной командой

07:17 19.10.2019
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© AFP 2019 / Jiji PressНа месте крушения автобуса в Японии
На месте крушения автобуса в Японии
© AFP 2019 / Jiji Press
На месте крушения автобуса в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Автобус с 18 детьми в префектуре Фукуока утром в субботу упал с дороги на разделительную полосу, сообщил телеканал NHK.
В автобусе находились дети от 9 до 12 лет из школьной бейсбольной команды, семь из них пострадали, им оказана медицинская помощь. Автобус по не выясненным пока причинам скатился вниз по широкой разделительной дамбе между двумя полосами автотрассы. Водителю удалось удержать равновесие машины, и автобус не перевернулся. Он съехал вниз на расстояние около 9 метров и остановился, почти выехав на встречную полосу. Высота разделительной дамбы составляет около 5 метров.
Причины происшествия выясняются.
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