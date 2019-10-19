В Японии упал с дороги автобус со школьной бейсбольной командой

В автобусе находились дети от 9 до 12 лет из школьной бейсбольной команды, семь из них пострадали, им оказана медицинская помощь. Автобус по не выясненным пока причинам скатился вниз по широкой разделительной дамбе между двумя полосами автотрассы. Водителю удалось удержать равновесие машины, и автобус не перевернулся. Он съехал вниз на расстояние около 9 метров и остановился, почти выехав на встречную полосу. Высота разделительной дамбы составляет около 5 метров.