Более ста полицейских направлены на место прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Более ста полицейских направлены в Курагинский район Красноярского края, где погибли люди при прорыве дамбы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 11 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.

"На место прорыва дамбы в Курагинском районе направлены более 100 сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из главка направилась группа экспертов-криминалистов, специалистов тыловых подразделений. Помимо этого в Курагинский район направлена специализированная передвижная командно-штабная машина, предназначенная для координации сил и средств органов внутренних дел. Сотрудников полиции ориентировали на охрану общественного порядка, защиту имущества граждан, пресечение фактов мародерства и оказание помощи пострадавшим.