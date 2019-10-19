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РИА Новости

Более ста полицейских направлены на место прорыва дамбы в Красноярском крае

07:14 19.10.2019
2005
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Более ста полицейских направлены в Курагинский район Красноярского края, где погибли люди при прорыве дамбы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 11 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.
"На место прорыва дамбы в Курагинском районе направлены более 100 сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из главка направилась группа экспертов-криминалистов, специалистов тыловых подразделений. Помимо этого в Курагинский район направлена специализированная передвижная командно-штабная машина, предназначенная для координации сил и средств органов внутренних дел. Сотрудников полиции ориентировали на охрану общественного порядка, защиту имущества граждан, пресечение фактов мародерства и оказание помощи пострадавшим.
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По данным МЧС, на месте в данный момент работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Также принято решение о наращивании группировки из соседнего субъекта - Хакасии. В готовности находится аэромобильная группировка (АМГ) Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
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