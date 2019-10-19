Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

ДАМАСК, 19 окт — РИА Новости. Журналисты российских федеральных телеканалов впервые посетили брошенную американскую военную базу в провинции Алеппо на севере Сирии.

В поездке их сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии.

База расположена в окрестностях селения Умм-Миаль недалеко от Манбиджа. Как и аналогичный объект в районе селения Дадат, ее создали в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке США отбили эти районы у боевиков "Исламского государства"*. Обе базы предназначались для патрулирования северных районов Сирии, тогда подконтрольных курдам. На них размещались американские военные, задачей которых был координация действий боевых самолетов с передовых позиций.

"По внешнему периметру база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов. Эти быстросборные заграждения в два человеческих роста сделаны из каркасов из проволоки и плотной ткани, заполненных песком с помощью погрузчика", — рассказал представитель российской военной полиции.

В военном городке размещались две вышки связи и трансформаторные будки, а также несколько палаток на деревянных помостах на 15 человек каждая и медицинские склады.

"Практически все — в рабочем состоянии", — добавил российский военный.

Когда в начале октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" и к Манбиджу подошли турецкие войска, американцы спешно покинули обе базы, успев забрать только оружие и аппаратуру.

Спустя несколько дней базу под Умм-Миалем заняла сирийская армия.

Ситуация на севере Сирии

Курдские "Отряды народной самообороны" освободили Манбидж, расположенный в 85 километрах к востоку от Алеппо, в августе 2016 года. Ранее город служил форпостом террористов ИГ*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.

Девятого октября этого года турецкие военные начали на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Они нанесли удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.

Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и 13 октября на север Сирии направились правительственные войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Два дня спустя они взяли под контроль Манбидж и его окрестности.

Семнадцатого октября США и Турция договорились о приостановке военной операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы YPG смогли выйти в безопасную зону.

Тем не менее курды заявляли, что турецкие военные продолжают боевые действия.