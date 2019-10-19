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РИА Новости
Война в Сирии

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

07:08 19.10.2019 (обновлено: 18:21 19.10.2019)
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© AP Photo / Arab 24 networkСилы США в Сирии близ Алеппо
Силы США в Сирии близ Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
Силы США в Сирии близ Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 19 окт — РИА Новости. Журналисты российских федеральных телеканалов впервые посетили брошенную американскую военную базу в провинции Алеппо на севере Сирии.
В поездке их сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии.
База расположена в окрестностях селения Умм-Миаль недалеко от Манбиджа. Как и аналогичный объект в районе селения Дадат, ее создали в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке США отбили эти районы у боевиков "Исламского государства"*. Обе базы предназначались для патрулирования северных районов Сирии, тогда подконтрольных курдам. На них размещались американские военные, задачей которых был координация действий боевых самолетов с передовых позиций.
"По внешнему периметру база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов. Эти быстросборные заграждения в два человеческих роста сделаны из каркасов из проволоки и плотной ткани, заполненных песком с помощью погрузчика", — рассказал представитель российской военной полиции.
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В военном городке размещались две вышки связи и трансформаторные будки, а также несколько палаток на деревянных помостах на 15 человек каждая и медицинские склады.
"Практически все — в рабочем состоянии", — добавил российский военный.
Когда в начале октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" и к Манбиджу подошли турецкие войска, американцы спешно покинули обе базы, успев забрать только оружие и аппаратуру.
Спустя несколько дней базу под Умм-Миалем заняла сирийская армия.

Ситуация на севере Сирии

Курдские "Отряды народной самообороны" освободили Манбидж, расположенный в 85 километрах к востоку от Алеппо, в августе 2016 года. Ранее город служил форпостом террористов ИГ*, которые захватили его у боевиков из так называемой умеренной оппозиции.
Девятого октября этого года турецкие военные начали на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Они нанесли удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи Вашингтоне. 16 мая 2017 года
16 октября, 20:08Радио Sputnik
"Баланс на тонком канате". Эксперт о словах Помпео про будущее США и ТурцииСША не намерены разрывать отношения с Турцией из-за операции против курдов. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Шпунт прокомментировал "примирительные" заявления Помпео.
Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.
В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и 13 октября на север Сирии направились правительственные войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Два дня спустя они взяли под контроль Манбидж и его окрестности.
Семнадцатого октября США и Турция договорились о приостановке военной операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы YPG смогли выйти в безопасную зону.
Тем не менее курды заявляли, что турецкие военные продолжают боевые действия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Обсудить 41
Война в СирииИсламское государствоСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы в Сирии в гольф играют а мы деньги там закапываем вот и вся разница)
19 октября, 09:02
SSch.shurikov
202003127
И много ВЫ денег в Сирии закопали?
19 октября, 09:18
Z1Zlydennemets 1
1051220031
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