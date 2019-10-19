Президент Чили объявил ЧС после недели беспорядков

"В последние дни мы стали свидетелями жестоких и неоднократных нападений на объекты метро и имущество, покушений на безопасность граждан. Они мешают свободе передвижения и значительно нарушили общественный порядок. Используя полномочия, предоставленные мне Конституцией и законом, я ввел чрезвычайное положение для провинций Сантьяго и Чакабуко и коммун Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо", - заявил Пиньера.