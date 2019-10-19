Сель, прорвавший дамбу под Красноярском, достигал в высоту четырех метров

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Волна, которая прорвала дамбу на золотодобывающей артели под Красноярском, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи, сообщили РИА Новости в администрации Щетинкинского сельсовета.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 11 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.

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"Прорыв был, вероятно, из-за большого количества воды. Осадки здесь ни при чем. Волна была в высоту около четырех-пяти метров. Она представляла собой сель. Это же отстойники. Там глина, камни, грязь и вскрыша", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что рабочие, выжившие при происшествии, находятся в вагончиках в рабочем поселке. По его словам, все пострадавшие уже доставлены в больницу, однако об их состоянии ему неизвестно.