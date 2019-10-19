Красноярский губернатор взял ситуацию с прорывом дамбы под свой контроль

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию с прорывом дамбы на юге региона под личный контроль, сообщается на сайте правительства края.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 10 человек, судьба 15 человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс взял под личный контроль ситуацию в Курагинском районе", - говорится в сообщении.