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РИА Новости

Красноярский губернатор взял ситуацию с прорывом дамбы под свой контроль

06:40 19.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию с прорывом дамбы на юге региона под личный контроль, сообщается на сайте правительства края.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 10 человек, судьба 15 человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс взял под личный контроль ситуацию в Курагинском районе", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте в данный момент работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Также принято решение о наращивании группировки из соседнего субъекта - Хакасии. В готовности находится аэромобильная группировка (АМГ) Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.
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