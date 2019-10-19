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РИА Новости

К пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае отправили врачей

06:17 19.10.2019 (обновлено: 07:08 19.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Медики из ближайших поселков направлены для помощи пострадавшим при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 10 человек, судьба 15 человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.
"Медики направлены к пострадавшим из Краснокаменки и Курагино. В готовности санавиация Красноярска. Больницы готовы принять пострадавших", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пока не уточнили состояние пострадавших.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
04:13РИА Новости
В Красноярском крае два рабочих общежития затопило из-за прорыва дамбы
По данным МЧС, на месте в данный момент работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Также принято решение о наращивании группировки из соседнего субъекта - Хакасии. В готовности находится аэромобильная группировка (АМГ) Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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