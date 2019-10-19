К пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае отправили врачей

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Медики из ближайших поселков направлены для помощи пострадавшим при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 10 человек, судьба 15 человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку.

"Медики направлены к пострадавшим из Краснокаменки и Курагино. В готовности санавиация Красноярска. Больницы готовы принять пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве пока не уточнили состояние пострадавших.