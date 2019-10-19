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РИА Новости

В Киеве убили внука азербайджанского композитора, пишут СМИ

06:35 19.10.2019 (обновлено: 13:47 19.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Государственного бюро расследований в Киеве
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом сообщило посольство Азербайджана на Украине в фейсбуке.
Подозреваемого в совершении преступления Али Абдуллаева объявили в международный розыск. В дипведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и ход дела находятся под полным контролем.
Как передает İstipress, Джавид Гаджиев был студентом Азербайджанского государственного экономического университета. Его дед — заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Тельман Гаджиев.
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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