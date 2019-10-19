В Киеве убили внука азербайджанского композитора, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом сообщило посольство Азербайджана на Украине в фейсбуке.
Подозреваемого в совершении преступления Али Абдуллаева объявили в международный розыск. В дипведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и ход дела находятся под полным контролем.
Как передает İstipress, Джавид Гаджиев был студентом Азербайджанского государственного экономического университета. Его дед — заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Тельман Гаджиев.
1 декабря 2018, 18:36РИА НовостиВ Киеве застрелили иностранца