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РИА Новости

Сенат Мексики пересмотрит стратегию госбезопасности после провала в Синалоа

06:04 19.10.2019
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© REUTERS / Jesus BustamanteВооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
© REUTERS / Jesus Bustamante
Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. Архивное фото
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Сенаторы решили совместно с министром общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо пересмотреть стратегию безопасности на фоне провала операции по задержанию Овидио Гусмана из наркокартеля "Синалоа", которая вылилась в уличные противостояния, трансляция заседания опубликована на сайте органа власти.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал провал операции по задержанию Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, которая привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Де-факто, боевики картеля Синалоа вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь, которого задержал после перестрелки совместный патруль минобороны и нацгвардии.
По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками воспользовались заключённые местной тюрьмы, из которой сбежали 55 преступников.
"Пересмотр стратегии не несет больших затрат, (необходимо) использовать больше разведданных и межведомственную координацию. Прежде всего в том, что касается оперативных действий, которые должны быть точечными и иметь необходимую поддержку, и не должны подвергать риску гражданское население и стражей закона, офицеров, лётчиков и полицию, которые в таких ситуациях наиболее уязвимы", - заявил в ходе заседания сенатор Монреаль Авила.
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Адвокат семьи Гусмана Лоэры Хосе Гонсалес сообщил по телефону РИА Новости, что они приветствуют "гуманное для всех граждан" решение президента Обрадора освободить Овидио Гусмана.
Информация о провале операции и освобождении наркоторговца вызвала широкий общественный резонанс в стране. Оппозиция и ряд общественных деятелей заявили об "утрате государственности" и обвинили власти в заключении соглашений с представителями преступного мира.
По словам президента Обрадора, решение об освобождении Гусмана и прекращении операции было вызвано стремлением сохранить человеческие жизни, а сам он не вправе был рисковать жизнями солдат.
Овидио Гусман Лопес 28 лет по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.
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Сам Коротышка в июле был приговорен к США к пожизненному заключению. Коротышка отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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