При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Погибли 10 человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна", - сказал собеседник агентства.