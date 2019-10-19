Следователи выясняют обстоятельства прорыва дамбы на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства прорыва дамбы на юге Красноярского края, в результате которого погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение, судьба 10 человек остается неизвестной.

"В Курагинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих на золотодобывающем прииске… В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.