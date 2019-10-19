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РИА Новости

Следователи выясняют обстоятельства прорыва дамбы на юге Красноярского края

05:52 19.10.2019 (обновлено: 06:08 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства прорыва дамбы на юге Красноярского края, в результате которого погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение, судьба 10 человек остается неизвестной.
"В Курагинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих на золотодобывающем прииске… В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре РИА Новости сообщили, что прокуратура Курагинского района начала проверку по факту прорыва дамбы. По данным МЧС, на месте в данный момент работают порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. В ведомстве уточнили, что ожидается поддержка спасателей из Хакасии, которым ближе добираться до места происшествия. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.
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05:51РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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