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РИА Новости

МЧС увеличило группировку на месте прорыва дамбы под Красноярском

05:51 19.10.2019 (обновлено: 06:08 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели увеличили группировку на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального ведомства МЧС.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение, судьба 10 человек остается неизвестной.
"В настоящее время привлечены к реагированию порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ожидается поддержка спасателей из Хакасии, которым ближе добираться до места происшествия. Ранее сообщалось, что на месте работает 41 человек и 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
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