МЧС увеличило группировку на месте прорыва дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели увеличили группировку на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального ведомства МЧС.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадали 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение, судьба 10 человек остается неизвестной.

"В настоящее время привлечены к реагированию порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию", - говорится в сообщении.