Американский сенатор раскритиковал решение о выводе войск из Сирии

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митчел Макконнелл назвал вывод американских войск из Сирии серьезной стратегической ошибкой, которая угрожает безопасности Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.

"Вывод войск США из Сирии является серьезной стратегической ошибкой. Это ставит под угрозу безопасность американского народа и нашей страны, воодушевит наших врагов и ослабит важные альянсы", - написал Макконнелл в статье, опубликованной изданием Washington Post

Конгрессмен отмечает, что решение об уходе из Сирии может стать повторением "безрассудного" вывода американских войск из Ирака при администрации Барака Обамы, которое, по его мнению, в значительной степени способствовало возникновению террористической группировки "Исламское государство"*.

Как пишет Макконнелл, сочетание отвода американских войск и эскалации боевых действий между Турцией и курдами создает "стратегический кошмар" для Соединенных Штатов. "Даже если пятидневное прекращение огня, объявленное в четверг, будет соблюдаться, события прошедшей недели отбросили кампанию США против "Исламского государства"* и других террористов назад", - отметил сенатор.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.