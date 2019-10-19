Отец пожертвовал собой ради спасения сына из-под колес автобуса

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В казахском городе Кызылорда произошла авария с участием местного жителя и его четырехлетнего сына. Об этом В казахском городе Кызылорда произошла авария с участием местного жителя и его четырехлетнего сына. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел 17 октября в районе пересечения улиц Абая и Алтынсарина. По данным полиции, водитель общественного транспорта сбил мальчика 2015 года рождения и его 30-летнего отца.

В результате мужчина погиб. Ребенок был доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Как сообщает агентство, мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина кинулся за ним и прикрыл от удара.