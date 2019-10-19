Отец пожертвовал собой ради спасения сына из-под колес автобуса

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В казахском городе Кызылорда произошла авария с участием местного жителя и его четырехлетнего сына. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел 17 октября в районе пересечения улиц Абая и Алтынсарина. По данным полиции, водитель общественного транспорта сбил мальчика 2015 года рождения и его 30-летнего отца.
В результате мужчина погиб. Ребенок был доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Как сообщает агентство, мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина кинулся за ним и прикрыл от удара.
После инцидента правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК Казахстана "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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