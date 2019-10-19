При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли шесть человек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края, еще десять пропали без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02:00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"Пострадало 20 человек, из них шестеро погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба десяти человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.

К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовска. К ликвидации последствий порыва привлечено 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.