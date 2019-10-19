Трамп пригрозил CNN иском за "предвзятость", пишут СМИ

Речь идёт о недовольстве Трампа сюжетом с неким осведомителем CNN, в котором телекомпания, по версии Трампа, "продемонстрировала предвзятость", нарушив журналистские стандарты. "Это была попытка дискредитировать должность президента", - приводит текст письма телеканал.