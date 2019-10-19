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РИА Новости

Трамп пригрозил CNN иском за "предвзятость", пишут СМИ

04:14 19.10.2019 (обновлено: 07:12 19.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против телекомпании CNN, сообщает телеканал Fox News в субботу со ссылкой на письмо американского лидера главе CNN Джеффу Цукеру.
Речь идёт о недовольстве Трампа сюжетом с неким осведомителем CNN, в котором телекомпания, по версии Трампа, "продемонстрировала предвзятость", нарушив журналистские стандарты. "Это была попытка дискредитировать должность президента", - приводит текст письма телеканал.
Письмо от Трампа президенту CNN Джеффу Цукеру распространила активистская группа правого толка Project Veritas, уточняет телеканал.
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