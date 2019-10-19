В Красноярском крае два рабочих общежития затопило из-за прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Два рабочих общежития затопило из-за прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 02.00 (мск) поступила информация что в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего в имеющемся рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что к месту направлены все аварийно-спасательные слжбы из ближайшего города Артемовск – десять человек и три единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра. Дальнейшая информация уточняется, в том числе по погибшим и пострадавшим.
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