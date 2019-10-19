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РИА Новости

В Красноярске женщина пыталась сбежать через окно от двух насильников

04:05 19.10.2019 (обновлено: 04:58 19.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Двое жителей Красноярска арестованы по обвинению в групповом изнасиловании проститутки, которая, пыталась сбежать от злоумышленников через окно после многочасовых издевательств, сообщает ГСУСК по краю.
По версии следствия, ночью 10 октября один из обвиняемых пригласил 25-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги, в квартиру, в которой он находился с приятелем. Оба были ранее неоднократно судимы.

"Увидев, что мужчин двое, девушка попыталась уйти, но мужчины закрыли дверь и около восьми часов совершали в отношении потерпевшей сексуальное насилие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около восьми часов утра женщине удалось открыть окно, чтобы сбежать через него, однако при падении она получила тяжелые травмы.
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Мужчинам предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). По ходатайству следствия они арестованы.
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