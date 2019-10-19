В МЧС рассказали о действиях при воздушной тревоге и угрозе радиации

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Возможные жертвы среди населения при военном конфликте с применением современных средств поражения, в том числе оружия массового поражения, а также из-за аварий на химических и радиационных объектах можно существенно снизить, выполняя рекомендуемые действия по сигналам гражданской обороны, советуют в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.

Ведомство напоминает, что сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения о военной угрозе или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Действовать по сигналам ГО нужно очень быстро, но без паники и суеты. В этих условиях дорога каждая минута.

Важно знать, что сигнал "Воздушная тревога" информирует о непосредственной опасности нанесения ракетно-бомбового удара с воздуха. По этому сигналу необходимо взять с собой личные документы, а также запас продуктов и воды. Покидая дом, надо отключить приборы, потребляющие электроэнергию, воду и газ, плотно закрыть окна, форточки и двери и укрыться в ближайшем защитном сооружении - убежище, противорадиационном укрытии или в других подземных сооружениях. Это могут быть подвал, цокольный этаж или помещение, подземная стоянка, тоннель, подземный переход, овраг, погреб и подполье.

Сигнал "Химическая тревога" информирует о заражении вследствие техногенной катастрофы или теракта на химически опасном объекте. Услышав этот сигнал, нужно плотно закрыть окна, отключить вытяжную вентиляцию и обеспечить герметизацию помещений. Необходимо также принять меры по защите продуктов питания и воды от заражения, отключить свет, газ, воду и отопительные приборы.

Для защиты органов дыхания следует использовать фильтрующие противогазы и самоспасатели от конкретных химических веществ, изолирующие противогазы или мокрую марлю (ткань). Защитить кожу можно при помощи специальных противохимических костюмов или одежды на резиновой основе - плаща, сапог и перчаток.

МЧС информирует, что сигнал "Радиационная опасность" предупреждает о приближающемся радиационном облаке, которое могло возникнуть из-за взрыва ядерного заряда, техногенной катастрофы или теракта на атомной станции.

По этому сигналу нужно плотно закрыть окна, отключить вытяжную вентиляцию и обеспечить герметизацию помещений. Затем следует надеть средства защиты органов дыхания (при наличии) и принять меры по защите продуктов, воды и пищи от заражения. Далее следует отключить свет, газ, воду и отопительные приборы и убыть в ближайшее убежище или противорадиационное укрытие.

Органы дыхания можно защитить респиратором, фильтрующим противогазом, самоспасателем или же марлевой повязкой. Для снижения дозы радиации в организме рекомендуется принять йодистые препараты, защищающие организм от острого лучевого поражения, или препараты, препятствующие накоплению радионуклидов или выводящие их из организма.