Российские нефтяники будут работать под надзором искусственного интеллекта

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские нефтяники будут работать под присмотром искусственного интеллекта, разработка соответствующего программного комплекса завершится в 2020 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Программа Cyclops будет выявлять сотрудников, которые работают без каски или спецодежды, заходят в опасные зоны. Система с помощью компьютерного зрения и технологии искусственного интеллекта анализирует данные с камер видеонаблюдения, выявляет нарушения правил техники безопасности и при необходимости оповещает оператора или подает звуковое оповещение на площадку. Продукт может использоваться не только в нефтегазовой отрасли, но в горнорудной промышленности, транспортных, логистических финансовых учреждениях, торговле и мерчандайзинге, а также в АПК.

Проект компании NVI Solutions был поддержан комиссией отраслевого союза "Нейронет" НТИ. Система уже прошла пилотное тестирование в нескольких крупных нефтедобывающих компаниях РФ. "Разработка индустриальной версии программного комплекса Cyclops завершится в 2020 году", - сообщил собеседник агентства.

"Комиссия отраслевого союза "Нейронет" поддержала проект, так как он соответствует одному из наших приоритетов: развитию культуры техники безопасности в стране. Систему можно внедрить на любом производственном предприятии, используя уже установленные камеры видеонаблюдения", — прокомментировал исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.