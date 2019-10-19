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РИА Новости

Семья Марии Бутиной планирует встречать ее в Москве

03:08 19.10.2019
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
"Пока ничего не известно, дата освобождения не меняется – это 25 октября. Подробностей никаких нет, ни номера рейса, ни времени. Процедура высвобождения традиционная, в тюрьме ее передадут сотрудникам миграционной службы, они ее депортируют в течение 24 часов из страны. Мы конкретики не знаем, будем встречать, наверно, в одном из московских аэропортов семьей, еще одна дочь приедет из Санкт-Петербурга, в ближайшие дни все станет ясно", - сказал Бутин.
По его словам, наступают волнительные дни ожидания встречи с Марией.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.
Мария Бутина
2 сентября, 11:05Сказано в эфире
Политический аналитик о ситуации с Бутиной: США превращают людей в жертвуРоссийские дипломаты рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, ситуация с приговором россиянке с самого начала выглядела диковато.
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Леонид СлуцкийДело Марии Бутиной в СШАМария БутинаГосдума РФСШАВ мире
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