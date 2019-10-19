Семья Марии Бутиной планирует встречать ее в Москве

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
"Пока ничего не известно, дата освобождения не меняется – это 25 октября. Подробностей никаких нет, ни номера рейса, ни времени. Процедура высвобождения традиционная, в тюрьме ее передадут сотрудникам миграционной службы, они ее депортируют в течение 24 часов из страны. Мы конкретики не знаем, будем встречать, наверно, в одном из московских аэропортов семьей, еще одна дочь приедет из Санкт-Петербурга, в ближайшие дни все станет ясно", - сказал Бутин.
По его словам, наступают волнительные дни ожидания встречи с Марией.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.
2 сентября, 11:05Сказано в эфиреПолитический аналитик о ситуации с Бутиной: США превращают людей в жертвуРоссийские дипломаты рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, ситуация с приговором россиянке с самого начала выглядела диковато.