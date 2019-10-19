Семья Марии Бутиной планирует встречать ее в Москве

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.

"Пока ничего не известно, дата освобождения не меняется – это 25 октября. Подробностей никаких нет, ни номера рейса, ни времени. Процедура высвобождения традиционная, в тюрьме ее передадут сотрудникам миграционной службы, они ее депортируют в течение 24 часов из страны. Мы конкретики не знаем, будем встречать, наверно, в одном из московских аэропортов семьей, еще одна дочь приедет из Санкт-Петербурга, в ближайшие дни все станет ясно", - сказал Бутин.

По его словам, наступают волнительные дни ожидания встречи с Марией.